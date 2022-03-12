Владимир Жириновский продолжает лечение в больнице

Владимир Жириновский продолжает лечение в больнице
Разговоров о его выписке Владимира Жириновского в настоящее время не ведется. Фото: скриншот Instagram

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский остается в больнице, куда попал с коронавирусом.

Речи о выписке из медицинского учреждения не идет, сообщили РИА «Новости», ссылаясь на источник, знакомый с ситуацией.

Напомним, около месяца назад глава партии попал в больницу. У него начались осложнения после коронавируса. У политика выявили двустороннюю пневмонию. Несмотря на усилия врачей, его состояние по-прежнему ухудшается. Жириновский продолжает находиться в медикаментозной коме. Динамика все также отрицательная. Показатели меняются, сатурация опускается с 96 процентов до 88. Однако лабораторные анализы почти все в норме.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что состояние Владимира Жириновского улучшилось. Политик уже начал изучать новости.

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