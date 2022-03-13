SuperJob: более трети жителей России захотели оформить карту «Мир-UnionPay»

Часть жителей России задумались об оформлении карты «Мир — UnionPay» в качестве альтернативы после запрета, который был наложен на операции по российским картам Visa и Masterсard.

По результатам исследования сервиса SuperJob, более трети россиян захотели оформить карту «Мир — UnionPay». Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на исследование.

Выяснилось, что 35% жителей планируют оформить карту «Мир -UnionPay», имея при этом возможность оплаты товаров и услуг в 180 странах мира. Еще 37% опрошенным такая карта не понадобится, а 28% затруднились оценить ее надобность для себя.

Кроме того, результаты опроса показали, что мужчины чаще, чем женщины, хотели бы оформить «Мир-UnionPay». Так 39% против 28%. Больше всего желающих оформить карту нашлось среди россиян, у которых доход составляет от 80 тысяч рублей в месяц, в соотношении 44%.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что центральный банк России обратился к жителям России, у которых есть рублевые депозиты в кредитных организациях.