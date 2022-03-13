В Пулково 13 марта отменили или задержали 36 рейсов

В воскресенье 13 марта, в петербургском аэропорту Пулково отменены или задержаны 36 рейсов.

Пассажиры, купившие билеты на самолеты до Ургенча, Стамбула, Москвы, Шарм-Эль-Шейха, Белгорода, Дубая, Милана, Вены, Иваново, Пафос, Рима, Еревана, Загреба, Мюнхена, Краснодара, Хургады, Брянска, Гамбурга, , Краснодара, Ростова-на-Дону, Бухара, Алматы, Ижевска сегодня не улетят, рейсы отменены. Об этом сообщается на сайте Пулково.

Ждать дополнительное время прежде, чем улететь придется гражданам, взявшим билеты до Йошкар-Олы, Москвы, Стамбула, Якутска, Намангана.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Россия сняла ограничения на полеты в Азербайджан, Армению, Казахстан и Киргизию.