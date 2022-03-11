Россия сняла ограничения на полеты в Азербайджан, Армению, Казахстан и Киргизию

Россия сняла введенные из-за COVID ограничения на полеты в восемь стран. Фото: pixabay

Россия сняла введенные из-за COVID ограничения на полеты в восемь стран. Фото: pixabay

Полететь в Азербайджан, Армению, Казахстан и Киргизию стало возможно с 9 марта.

Теперь из Российской Федерации разрешено вылететь в еще восемь стран, в том числе в Азербайджан, Иран и Армения. Об этом говорится на официальном сайте Росавиации.

«9 марта 2022 года в соответствии с решением Правительства Российской Федерации сняты введенные ранее в рамках предотвращения распространения COVID-19 ограничения на нерегулярные и регулярные полеты в Азербайджан, Армению, Казахстан, Киргизию, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан и Иран», — отмечается на сайте.

Стоит отметить, что полеты будут осуществляться на взаимной основе.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что власти Британии смогут задерживать любой самолет РФ в воздушном пространстве страны.