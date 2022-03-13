В России за сутки COVID-19 заболело почти 45 тыс. человек

В России за сутки COVID-19 заболело почти 45 тыс. человек
Ученые всего мира ведут борьбу с коронавирусом. Фото: pexels.com

За последние сутки в Российской Федерации коронавирус подтвердился еще у 44 989 человек. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с новой коронавирусной инфекцией в воскресенье, 13 марта.

За минувшие 24 часа от коронавируса и его последствий умерло 596 граждан России. В Москве жертвами вируса стали 49 человек, в Петербурге — 36, а в Московской области — 18.

В общей сложности в стране за все время пандемии скончались 360 811 россиян.

Всего в России зафиксировано 17 млн 335 тыс. 186 случаев коронавирусной инфекции.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Китае сильно увеличилось число зараженных коронавирусом. В прошедшую субботу по подведенным итогам в Китае обнаружили более 1,9 тысячи новых случаев заражения коронавирусом в острой форме.

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