В Ленобласти ковидом заразились еще 393 человека

От коронавируса за последние сутки скончалось два человека в Ленобласти. Фото: pexels.com

От коронавируса за последние сутки скончалось два человека в Ленобласти. Фото: pexels.com

В Ленинградской области за последние сутки зафиксировано 393 случая заражения коронавирусом. Об этом сегодня, 13 марта, сообщили в Оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

С начала пандемии в Ленобласти выявлено 177 188 случаев ковида. При этом выздоровели 146 293 пациентов, в том числе 4 983 за последние сутки. Кроме того, стало известно о двух летальных исходах, которые подтвердили за прошедший день. Общее число жертв коронавируса в 47 регионе достигло 3 400.

По числу заразившихся за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург попал на первое место. Второй стала Москва, где коронавирус подхватили еще 1 437 человек. Третье место у Подмосковья — 747 новых ковид-пациентов.

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