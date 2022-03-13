Постпреды стран ЕС планируют согласовать санкции против России 14 марта

В понедельник, 14 марта Комитет постоянных представителей стран ЕС в Брюсселе (COREPER) может согласовать четвертый пакет санкций Евросоюза против РФ.

«Завершение и одобрение (проектов постановлений Совета ЕС) ожидается завтра на COREPER», — сообщается в Twitter постпредства Франции при Европейском союзе.

Ранее председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен анонсировала введение четвертого пакета санкций против РФ, который «еще больше изолирует Россию от глобальной экономической системы». По информации ТАСС, в рамках этого пакета ЕС намерен запретить импорт ключевых товаров сталелитейного сектора из России и экспорт всех товаров класса «люкс» из своих стран в Российскую Федерацию.

Ранее сообщалось, что Евросоюз вводит против России самого жесткого пакета санкций в истории сообщества. Новые санкции покрывают финансовый сектор, энергетику, транспорт и товары двойного значения, а также экспортный контроль и экспортное финансирование, визовую политику. ЕС также собирается ограничить доступ к рынку полупроводников и запретить «российской элите» размещать в банках депозиты на сумму свыше 100 тысяч евро. Кроме того, меры коснутся ввода ограничений против российских физических лиц и организаций. Под санкции уже попал 351 депутат Госдумы, проголосовавший за признание ДНР и ЛНР, а также 27 физических лиц и организаций.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что фармацевт рассказал, какие лекарства нужно обязательно закупить на фоне санкций.