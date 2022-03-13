Россия с 14 марта возобновляет авиасообщение с Индонезией и Китаем

Перелеты будут совершаться три раза в неделю в Индонезию и Китай. Фото: Pixabay

Перелеты будут совершаться три раза в неделю в Индонезию и Китай. Фото: Pixabay

Россия возобновит авиасообщение с Китаем и Индонезией с 14 марта.

Перелеты по указанным направлениям будут осуществляться по три раза в неделю. Решение носит технический характер: ни одна авиакомпания не заявляла о планах по открытию рейсов между странами, сообщает ТАСС.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что авиакомпания «Россия» объявила об отмене всех собственных рейсов. Причиной стала обостренная ситуация на Украине и решение Росавиации.

Напомним, в четверг, 24 февраля, президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции в Донбассе. В планы России не входит оккупация Украины, подчеркнул Путин.