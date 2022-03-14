ASUS может эвакуировать из России своих работников и бизнес

Тайваньская компания ASUS рассмотрит возможность эвакуации из России своих работников и бизнеса.
Тайваньская компания ASUS занимается производством компьютерной техники. Министр экономики Тайваня Ван Мэйхуа заявила, что организация заявила, что рассмотрит возможность эвакуации сотрудников и бизнеса из России. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на Центральное информационное агентство Тайваня.
«В первую очередь компания ASUS может рассмотреть возможность эвакуации своих работников и бизнеса из России», — заявила Ван Мэйхуа
В начале месяца вице-премьер Украины Михаил Федоров обратился к председателю правления ASUS Джонни Ши с просьбой остановить деятельность компании на территории России.
До этого о приостановке продаж в России сообщали такие технологические компании, как Apple и Dell. Intel и AMD также временно приостановили поставки в страну.
Ранее gazeta.spb.ru писала, что с понедельника, 14 марта, японский автоконцерн Nissan приостанавливает на три недели производство автомобилей в России.