Врач рассказал, чем может быть полезно употребление грецких орехов

Эксперт отметил, что употребление нескольких грецких орехов в день может предотвратить многие проблемы со здоровьем.

Доктор Осман Эрк поделился, чем могут быть полезны грецкие орехи. Специалист заявил, что плоды могут уберечь человека от развития онкологии, депрессии и слабоумия. Об этом сообщает Sözcü.

По данным исследования, омега-3 жирные кислоты, антиоксиданты, витамины, фитостеролы, минералы и другие полезные соединения, которые есть в орехах, благотворно влияют на работу сердца. Употребление плодов может улучшить состояние при атеросклерозе, а также высоком артериальном давлении.

Около 5-6 орехов в день позитивно скажутся на качестве здоровья, но нельзя забывать про уровень насыщенных жиров и холестерина в организме.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что, если необходимо быстро поесть, можно выбрать вместо привычного фастфуда кисломолочные продукты, сыр, орехи, фрукты, овощи или ягоды.