«Актуальный перекус»: эксперт рассказала, чем можно заменить фастфуд

На фоне закрытия многих мест общественного питания, где россияне привыкли к быстрым перекусам, некоторые люди могут задаваться вопросом: «а чем же теперь заменять фастфуд?».

По мнению эксперта, если необходимо быстро поесть, можно выбрать вместо привычного фастфуда кисломолочные продукты, сыр, орехи, фрукты, овощи или ягоды, а также можно сделать здоровую альтернативу бургеру — домашний сэндвич из цельнозернового хлеба с сыром и овощами. Об этом сообщают РИА новости со ссылкой на рекомендации врача-диетолога отдела диетологической помощи ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Елизаветы Варданян.

Новые санкции начали градом падать на Россию после специальной операции на Украине. Коснулись ограничения и заведений общественного питания. Так, например, McDonald’s заявил, на время закрывает в Росси 850 своих ресторанов. Американская компания Yum! Brands тоже приостановила свои инвестиции и развитие на территории России. Не остались в стороне и компании Coca-Cola и PepsiCo.

В сложившийся ситуации эксперт дала несколько советов, чем же можно заменить фастфуд, если нужно срочно и быстро пообедать. Варданян подчеркнула, что, если времени на приготовление еды нет, то перекусить можно кисломолочными продуктами, белыми сортами сыра, свежими орехами, сезонными фруктами или ягодами, а также овощами.

Эксперт напомнила россиянам, что блюда быстрого питания содержат множество трансжиров из-за содержания в них дешевого растительного масла, преимущественно пальмового. Специалист отметила, что постепенно постоянное употребление фастфуда может сильно повысить риск развития воспалительных реакций и инсулинорезистентности.

По результатам исследования, потребление сахаросодержащих напитков также может привести к развитию хронических метаболических заболеваний, например, метаболический синдром и сахарный диабет второго типа. В добавок могут быть спровоцированы патологии сердечно-сосудистой и пищеварительной систем, развиться заболевание полости рта у подростков, заметила специалист.

Варданян рассказала, что испытание в течение шести месяцев, проведенное НМИЦ эндокринологии, показало, что, если каждый день потреблять 1 литр привычной кока-колы, увеличится накопление жира в печени.

«При этом полуобезжиренное молоко с той же калорийностью такого действия, как нами установлено, не оказывает такого эффекта», — заявила эксперт.

Кроме того диетолог заключила, что напитки Pepsi и Coca-Cola лучше заменять обычной водой, а для вкуса можно добавить различные травы, ягоды или цитрусовые. А вот морсы, компоты и соки могут содержать простые сахара, которые аналогично содержат те же механизмы в организме, что и сладкие газированные напитки.