В России за сутки COVID подхватили более 41 тысячи человек

В России продолжают ежедневно обновлять данные о числе зараженных COVID-19. За минувшие сутки инфекция подтвердилась у 41 055 человек. Число госпитализаций составило 2 712, сообщил оперштаб по борьбе с коронавирусом.

По данным на понедельник, 14 марта, зафиксировали 533 смерти от коронавируса, полностью выздоровели и получили отрицательные тесты 105 243 человека.

Напомним, о вспышке пневмонии неизвестного происхождения власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) 31 декабря 2019 года. Выяснилось, что возбудителем болезни является новый тип коронавируса. Уже 11 марта ВОЗ признала ситуацию пандемией.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что от косметических процедур после перенесенного коронавируса следует на время отказаться. Врач рекомендовал сдать анализы перед тем, как записываться на лазерную косметологию, ботокс, татуаж, массаж или в солярий.