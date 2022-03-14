Соцсеть «Одноклассники» фиксируют рекордный приток новой аудитории

Соцсеть «Одноклассники» фиксируют рекордный приток новой аудитории
С начала марта число пользователей увеличилось на 66 процентов. Фото: Pixabay

Соцсеть «Одноклассники» фиксирует рекордный приток новой аудитории.

С начала марта число пользователей увеличилось на 66 процентов. Об этом сообщили в компании, пишет РИА «Новости».

По сравнению с минувшей неделей стало на 36% больше случаев восстановления старых аккаунтов. При этом активность ведения соцсети выросла более чем на 40%.

Сравнивались результаты за 5-6 марта и 12-13 марта.

Напомним, доступ к социальной сети Instagram официально заблокирован на территории России. Ограничения касаются всех площадок Meta, кроме мессенджера WhatsApp. В минувшую пятницу, 11 марта, Роскомнадзор принял решение о завершении блокировки Instagram 14 марта на основании требования Генеральной прокуратуры РФ. С окончанием работы популярного мессенджера россияне столкнулись в указанный день после полуночи. При этом некоторые пользователи начали жаловаться на блокировку чуть раньше обозначенного срока. По данным сервиса Down Detector, пользователи Instagram сообщали о сбоях в течение дня 13 марта, но массово жалобы начали поступать после 19:00 мск.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что по статистике за 2021 год звезды могут потерять миллионы из-за блокировки Instagram. Так, прежде всего, нововведение может отразиться на певице Ольге Бузовой. За прошлый год ее доход от социальной сети составил 55,3 млн рублей.

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