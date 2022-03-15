В Петербурге выявили более 1200 зараженных COVID-19 за сутки

Статистика по числу зараженных коронавирусом в Петербурге продолжает пополняться новыми случаями. Еще 1264 петербуржца сдали положительный тест на коронавирусную инфекцию в течение минувших суток.

Об этом сегодня, 15 марта, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением ковида. Всего с начала пандемии в Северной столице заболели 1 479 948 местных жителей. При этом 1 380 037 пациентов смогли вылечиться от инфекции, в том числе 6 031 за последние сутки.

По числу заразившихся за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург попал на четвертое место. Первой в антирейтинге стала Свердловская область, где коронавирус подхватили еще 1 878 человек. Второе место у Башкортостана — 1 546 новых ковид-пациентов, третье — у Иркутской области, где выявили 1 298 случаев. В Москве 999 новых случаев.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что вирусолог предостерег, что подштамм «омикрона» BA.2 может быть заразнее предыдущих штаммов.