В Петербурге умерло еще 30 пациентов с коронавирусом

В Петербурге умерло еще 30 пациентов с коронавирусом
В Петербурге зарегистрировали новые случаи смерти от ковида. Фото: Pixabay

В Петербурге за сутки медики зарегистрировали смерти 30 человек с положительным тестом на коронавирус. Об этом сегодня, 15 марта, сообщил оперативный штаб по борьбе с ковид-19.

Петербург сегодня разделяют на втором месте среди российских регионов по суточной летальности от осложнений коронавирусной инфекции. Город на Неве обогнала Москва, где выявлен 41 летальный исход за сутки. Тройку замыкает Красноярский край — 25 смертей. В Ленинградской области от умерли еще четыре пациента с пневмонией и положительным результатом теста на COVID-19.

Число умерших от вируса петербуржцев с начала пандемии достигло 32 688. В целом по стране коронавирус стал причиной смерти 361 902 человек, в том числе 558 за вчерашний день.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что вирусолог предостерег, что подштамм «омикрона» BA.2 может быть заразнее предыдущих штаммов.

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