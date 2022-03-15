В России за сутки выявили более 36 тысяч случаев COVID-19

В России за сутки выявили более 36 тысяч случаев COVID-19
В России подтвердили новые случаи ковида. Фото: unsplash

В России продолжают ежедневно обновлять данные о числе зараженных коронавирусом. За минувшие сутки инфекция подтвердилась у 36 678 человек.

Об этом стало известно сегодня, 15 марта. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с ковидом, общее количество заболевших в стране за все время пандемии увеличилось до 17 412 919.

За вчерашний день жертвами коронавируса стали 558 жителей страны. Всего с начала пандемии от последствий инфекции скончались 361 902 граждан. За сутки полностью выздоровели и получили отрицательные тесты 118 372 человека. Общее количество выздоровлений достигло 15 704 022.

По числу заразившихся за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург попал на четвертое место. Первой в антирейтинге стала Свердловская область, где коронавирус подхватили еще 1 878 человек. Второе место у Башкортостана — 1 546 новых ковид-пациентов, третье — у Иркутской области, где выявили 1 298 случаев. В Москве 999 новых случаев.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что вирусолог предостерег, что подштамм «омикрона» BA.2 может быть заразнее предыдущих штаммов.

новые случаи коронавируса оперштаб пандемия Россия смерти от коронавируса статистика по коронавирусу


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
Названы опасные болезни, которые часто появляются после коронавируса
Заболеваемость COVID в России снизилась более чем на 40% за неделю
Рестораны и кинотеатры Петербурга начнут работать в ночное время с 18 марта
Bosch приостанавливает производство бытовой техники в Петербурге
Мужчина не заметил поезда и погиб прямо в районе станции «Обухово»
Стало известно, когда россиянам поднимут пенсии из-за роста цен
«Сэтл Строй» стала ведущей петербургской компанией в рейтинге ...
Перечислены разрешенные случаи зачисления резидентами РФ валюты на свои ...