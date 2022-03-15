В России за сутки выявили более 36 тысяч случаев COVID-19

В России продолжают ежедневно обновлять данные о числе зараженных коронавирусом. За минувшие сутки инфекция подтвердилась у 36 678 человек.

Об этом стало известно сегодня, 15 марта. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с ковидом, общее количество заболевших в стране за все время пандемии увеличилось до 17 412 919.

За вчерашний день жертвами коронавируса стали 558 жителей страны. Всего с начала пандемии от последствий инфекции скончались 361 902 граждан. За сутки полностью выздоровели и получили отрицательные тесты 118 372 человека. Общее количество выздоровлений достигло 15 704 022.

По числу заразившихся за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург попал на четвертое место. Первой в антирейтинге стала Свердловская область, где коронавирус подхватили еще 1 878 человек. Второе место у Башкортостана — 1 546 новых ковид-пациентов, третье — у Иркутской области, где выявили 1 298 случаев. В Москве 999 новых случаев.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что вирусолог предостерег, что подштамм «омикрона» BA.2 может быть заразнее предыдущих штаммов.