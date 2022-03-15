Студента с простреленной головой нашли в квартире на Гражданском проспекте

Труп нашли в квартире на Гражданском проспекте. Фото: google.maps

Труп нашли в квартире на Гражданском проспекте. Фото: google.maps

Полиция выясняет обстоятельства гибели студента, труп которого нашла мать в Калининском районе Петербурга.

Как стало известно Gazeta.SPb, накануне в 18 часов в полицию обратилась жительница дома №36 по Гражданскому проспекту. Она сообщила, что обнаружила труп сына с огнестрельным ранением.

Прибывшие правоохранители выяснили, что в квартире находится труп 19-летнего студента Военмеха. Он обучался на первом курсе. На месте происшествия полиция нашла ружье.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что найденный в квартире на Тухачевского ребенок умер за неделю до пожара.