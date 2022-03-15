Мужчина не заметил поезда и погиб прямо в районе станции «Обухово»

Мужчина не заметил поезда и погиб прямо в районе станции &#171;Обухово&#187;
Сотрудники транспортной полиции проводят проверку по факту случившегося. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

Следственные органы Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ проводят проверку по факту травмирования мужчины на участке Октябрьской железной дороги. Он погиб под поездом.

Трагедия случилась вечером во вторник, 14 марта, около 19:11 в районе станции «Обухово». По предварительным данным, мужчина 1988 года рождения переходил ж/д пути и попал под колеса высокоскоростного поезда, следующего из Москвы в Петербург. Травмы оказались несовместимы с жизнью.

Как сообщили в пресс-службе линейного управления МВД России на транспорте, на месте происшествия проводятся следственные действия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге завели уголовное дело после гибели ребенка под поездом. При попытке перебежать железнодорожные пути на 16 км перегона станций «Лахта – Новая деревня», электропоездом сообщением «Сестрорецк – Санкт-Петербург» травмирован малолетний мальчик 2015 года рождения.

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