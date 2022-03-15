В Петербурге отменяют возможность закрыть больничный дистанционно

Больничный можно открыть и закрыть лишь после очного осмотра у врача. Фото: Pixabay

Больничный можно открыть и закрыть лишь после очного осмотра у врача. Фото: Pixabay

Петербуржцам напомнили, что во вторник, 15 марта, последний день, когда можно открыть или закрыть листок нетрудоспособности в связи с заболеванием ОРВИ дистанционно. С завтрашнего дня эта услуга перестанет действовать.

С 16 марта больничный можно открыть и закрыть лишь после очного осмотра у врача, сообщили в пресс-службе Комитета по здравоохранению города.

«Такие сроки установил Минздрав РФ для всех регионов РФ», — говорится в сообщении.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Северной столице масочный режим никто не отменял. Несмотря на улучшение эпидемиологической ситуации, пандемия коронавируса еще не закончилась, в связи с этим в городе на Неве остается обязательным использовать средства индивидуальной защиты.