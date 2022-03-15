Врачи указали на 6 тревожных признаков, которые могут свидетельствовать о больном кишечнике

Врачи указали на 6 тревожных признаков, которые могут свидетельствовать о больном кишечнике. Фото: Pixabay

Врачи указали на 6 тревожных признаков, которые могут свидетельствовать о больном кишечнике. Фото: Pixabay

Медики предупредили, что некоторые симптомы у человека могут говорить о нарушении работы кишечника.

Эксперты отмечают, что негативные изменения в работе кишечника могут вылиться в массу неприятных последствий. Особое внимание стоит обратить на систематическое вздутие живота, метеоризм, запоры, диарею и изжогу. Об этом пишет Healthline.

На ухудшение работы кишечника может указывать расстройство пищеварения. Также о проблемах может говорить повышенная тяга к сладкому. Отмечается, что рацион питания, богатый обработанными продуктами и добавленными сахарами, может снизить объем полезных бактерий в кишечнике.

Еще одними признаками больного кишечника могут быть резкий набор или потеря веса, а также нарушение сна или постоянная усталость, что связано с выработкой в кишечнике большой части гормона серотонина.

На проблемы с кишечником могут указывать кожные и аутоиммунные заболевания. В Первом случае это связано с потерей определенных белков в организме, а во втором — с атакой организма самого себя, а не вредных бактерий.

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