Роскачество предупредило новой схеме обмана с банковскими картами

Роскачество предупредило новой схеме обмана с банковскими картами
Россиян призвали не вводить данные на подозрительных сайтах. Фото: unsplash

Мошенники придумали новую схему обмана россиян, при которой используются фейковые сайты.

Как сообщается на сайте Роскачества, преступники начали использовать фейковые сайты для проверки того, содержится ли банковская карта в слитой базе данных. Для этого пользователям нужно ввести данные своей карты.

В ведомстве пояснили, что официальных сервисов по проверке слитых данных банковских карт не существует. Все подобные сайты созданы мошенниками.

Россиян призвали не вводить данные на подозрительных сайтах и не озвучивать их при телефонном разговоре с потенциальным мошенником.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что эксперт раскрыл секрет, как мошенники могут использовать санкции против россиян.

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