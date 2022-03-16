Роскачество предупредило новой схеме обмана с банковскими картами

Мошенники придумали новую схему обмана россиян, при которой используются фейковые сайты.
Как сообщается на сайте Роскачества, преступники начали использовать фейковые сайты для проверки того, содержится ли банковская карта в слитой базе данных. Для этого пользователям нужно ввести данные своей карты.
В ведомстве пояснили, что официальных сервисов по проверке слитых данных банковских карт не существует. Все подобные сайты созданы мошенниками.
Россиян призвали не вводить данные на подозрительных сайтах и не озвучивать их при телефонном разговоре с потенциальным мошенником.
Ранее Gazeta.SPb сообщала, что эксперт раскрыл секрет, как мошенники могут использовать санкции против россиян.