В Петербурге выявили более 1500 зараженных COVID-19 за сутки

Статистика по числу зараженных коронавирусом в Петербурге продолжает пополняться новыми случаями. Еще 1569 петербуржцев сдали положительный тест на коронавирусную инфекцию в течение минувших суток.

Об этом сегодня, 16 марта, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением ковида. Всего с начала пандемии в Северной столице заболели 1 481 517 местных жителей. При этом 1 386 316 пациентов смогли вылечиться от инфекции, в том числе 6 279 за последние сутки.

По числу заразившихся за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург попал на третье место. Первой в антирейтинге стала Свердловская область, где коронавирус подхватили еще 1 802 человека. Второе место у Москвы — 1 621 новых ковид-пациентов.

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