В Ленобласти коронавирусом заразилось еще 278 человек

В Ленобласти коронавирусом заразилось еще 278 человек
В Ленобласти выявлены новые случаи коронавируса. Фото: unsplash

В Ленинградской области за последние сутки зафиксировано 278 случаев заражения коронавирусом. Об этом сегодня, 16 марта, сообщили в Оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

С начала пандемии в Ленобласти выявлено 178 143 случая ковида. При этом выздоровели 161 983 пациента, в том числе 5 736 за последние сутки. Кроме того, стало известно о двух летальных исходах, которые подтвердили за прошедший день. Общее число жертв коронавируса в 47 регионе достигло 3 409.

По числу заразившихся за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург попал на третье место. Первой в антирейтинге стала Свердловская область, где коронавирус подхватили еще 1 802 человека. Второе место у Москвы — 1 621 новых ковид-пациентов.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что названы опасные болезни, которые часто появляются после коронавируса.

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