В России за сутки выявили более 36,5 тысячи случаев COVID-19

В России продолжают ежедневно обновлять данные о числе зараженных коронавирусом. За минувшие сутки инфекция подтвердилась у 36 519 человек.

Об этом стало известно сегодня, 16 марта. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с ковидом, общее количество заболевших в стране за все время пандемии увеличилось до 17 449 438.

За вчерашний день жертвами коронавируса стали 576 жителей страны. Всего с начала пандемии от последствий инфекции скончались 362 478 граждан. За сутки полностью выздоровели и получили отрицательные тесты 118 009 человек. Общее количество выздоровлений достигло 15 822 031.

По числу заразившихся за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург попал на третье место. Первой в антирейтинге стала Свердловская область, где коронавирус подхватили еще 1 802 человека. Второе место у Москвы — 1 621 новых ковид-пациентов.

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