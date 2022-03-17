В мире коронавирусом заразилось более 463 млн человек

Люди по всему миру продолжают заражаться ковидом. Фото: Pixabay

Люди по всему миру продолжают заражаться ковидом. Фото: Pixabay

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 463 миллиона, а число летальных исходов преодолело показатель в шесть миллионов. Об этом свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса.

Согласно данным, по состоянию на утро 17 марта в университет поступили сведения о 463 665 455 зараженных и 6 057 996 умерших. Вакцинированы от коронавируса в мире более 10,7 миллиарда человек.

Больше всего подтвержденных случаев заражения, данные о которых поступили в американский университет, зарегистрировано в США — 79 631 708. Далее следуют Индия (42 998 938), Бразилия (29 488 777).

В России, по данным университета, общее число инфицированных достигло 17 196 841. Жертв коронавируса в РФ насчитывается 355 267.

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