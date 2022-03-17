В Петербурге выявили 1 560 новых случаев коронавируса

В Петербурге выявили 1 560 новых случаев коронавируса
В Петербурге коронавирус продолжает набирать обороты. Фото: pexels

Статистика по числу зараженных коронавирусом в Петербурге продолжает пополняться новыми случаями. Еще 1560 петербуржцев сдали положительный тест на коронавирусную инфекцию в течение минувших суток.

Об этом сегодня, 17 марта, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением ковида. Всего с начала пандемии в Северной столице заболели 1 483 077 местных жителей. При этом 1 392 093 пациента смогли вылечиться от инфекции, в том числе 5 777 за последние сутки.

По числу заразившихся за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург попал на второе место. Первой в антирейтинге стала Свердловская область, где коронавирус подхватили еще 1 804 человека. Третье место у Москвы — 1 352 новых ковид-пациента.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что иммунолог Крючков заявил о снижении коллективного иммунитета к COVID-19 в РФ.

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