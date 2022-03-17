В Ленобласти коронавирусом заразилось еще 254 человека

В Ленобласти коронавирусом заразилось еще 254 человека
В Ленобласти подтвердили новые случаи коронавируса. Фото: unsplash

В Ленинградской области за последние сутки зафиксировано 254 случая заражения коронавирусом. Об этом сегодня, 17 марта, сообщили в Оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

С начала пандемии в Ленобласти выявлено 178 397 случаев ковида. При этом выздоровели 167 779 пациентов, в том числе 5 796 за последние сутки. Кроме того, стало известно о трех летальных исходах, которые подтвердили за прошедший день. Общее число жертв коронавируса в 47 регионе достигло 3 412.

По числу заразившихся за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург попал на второе место. Первой в антирейтинге стала Свердловская область, где коронавирус подхватили еще 1 804 человека. Третье место у Москвы — 1 352 новых ковид-пациента.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что иммунолог Крючков заявил о снижении коллективного иммунитета к COVID-19 в РФ.

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