В Петербурге умерло еще 28 пациентов с коронавирусом

В Петербурге подтвердили новые смерти от коронавируса. Фото: комитет по здравоохранению

В Петербурге подтвердили новые смерти от коронавируса. Фото: комитет по здравоохранению

В Петербурге за сутки медики зарегистрировали смерти 28 человек с положительным тестом на коронавирус. Об этом сегодня, 17 марта, сообщил оперативный штаб по борьбе с ковид-19.

Петербург сегодня на втором месте среди российских регионов по суточной летальности от осложнений коронавирусной инфекции. Город на Неве обогнала Москва, где выявлено 42 летальных исхода за сутки. Тройку замыкает Красноярский край — 25 смертей. В Ленинградской области от умерли еще три пациента с пневмонией и положительным результатом теста на COVID-19.

Число умерших от вируса петербуржцев с начала пандемии достигло 32 750. В целом по стране коронавирус стал причиной смерти 363 039 человек, в том числе 561 за вчерашний день.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что иммунолог Крючков заявил о снижении коллективного иммунитета к COVID-19 в РФ.