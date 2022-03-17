Россиян предупредили о проблемах ремонта зарубежной бытовой техники по гарантии

С ремонтом бытовой техники у россиян могут быть проблемы. Фото: pixabay

С ремонтом бытовой техники у россиян могут быть проблемы. Фото: pixabay

Те зарубежные компании бытовой техники, которые приостановили работу в России, могут перестать выполнять гарантийные обязательства.

О рисках, связанных с ремонтом иностранной техники по гарантии заявил специалист в области подбора бытового оборудования Роман Четверных.

По словам эксперта, гарантийные услуги необходимы компаниям более всего для конкурентного преимущества и имиджевой составляющей. Производитель оплачивает эти услуги из своего кармана.

В связи с этим еще сложно предугадать, как поведут себя компании, останавливающие деятельность в РФ, считает Четверных.

«Если компания в стране больше не зарабатывает, то и сервиса не будет. Если бренд ушел, то ему больше незачем обучать мастеров и поставлять в страну запчасти», — заявил эксперт.

Роман Четверных объяснил, что даже если какие-то компании возьмутся выполнить свои гарантийные обязательств, то воплотить в жизнь это будет довольно трудно. По большей части из-за проблем с поставкой деталей.

Кроме того, есть вероятность, что в условиях снизившейся конкуренции оставшиеся компании на рынке тоже могут отменять или снижать свои гарантийные обязательства.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что IBM приостановила коммерческую деятельность в России.