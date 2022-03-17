Болгарская ясновидящая Ванга предсказала «огненные слёзы» в 2022 году всему миру, кроме одной страны

"Огненные слезы" грозят всему миру кроме одной страны. Фото: pixabay

"Огненные слезы" грозят всему миру кроме одной страны. Фото: pixabay

Незрячая провидица Ванга предрекла всей планете «огненные слёзы». Не коснется, по ее мнению, это только одной страны.

Ванга, известная своим даром предсказания, дала пророчество на 2022 год. По ее словам, должно произойти извержение огненного пламени дракона и пролитые слёзы.

Провидица заявила, что «прольётся огненный дождь, дракон извергнет пламя и потекут огненные слёзы». Эксперты связывали это с 2022 годом.

Специалисты думают, что имеются в виду все государства кроме Китая.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что стало известно об ошеломительных предсказаниях провидца на 2022 год. Удивительно, но многое из того, что Вольф Мессинг говорил, уже начинает сбываться. По его словам, Россия на пороге эпохи благоденствия.