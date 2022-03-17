Крупный поставщик филлеров в Россию объявил об ограничении поставок

Ботокс необходим не только для косметологических манипуляций, его широко применяют в урологии и неврологии. Фото: Baltphоto/Ольга Андросова

Ботокс необходим не только для косметологических манипуляций, его широко применяют в урологии и неврологии. Фото: Baltphоto/Ольга Андросова

В свете политических событий компания AbbVie решила приостановить деловое сотрудничество с Россией. Она продавала ботокс и филлеры, широко используемые в косметологии, пишет «Коммерсант».

Сообщается, что препараты для эстетической косметологии AbbVie, в том числе ботокс и филлеры, станут недоступны россиянам. Также в ближайшее время прекратятся клинические испытания в России и на Украине. Продукцией обеспечат только тех, кто ранее присоединился к испытаниям, а новый набор участников временно приостановлен.

Это решение стало неприятной новостью для любителей уколов красоты. За эстетическое направление работы бренда отвечает подразделение Allergan Aesthetics. Оно продавало в РФ филлеры Juvederm и ботокс типа А.

Однако ботокс необходим не только для косметологических манипуляций. Его широко применяют в урологии и неврологии. Важные препараты, предназначенные для лечения пациентов больниц, продолжат завозиться в Россию.

Крупнейший поставщик получает внушительную прибыль от поставок препаратов. Всего на ботоксе AbbVie заработала в 2021 году 1,42 млрд долларов, а на филлерах – 658 млн долларов.

В РФ в прошлом году произведено 2,6 млн процедур ботулинотерапии, что значительно больше, чем в предыдущем. На инъекции приходилось более четверти процедур.

Филлеры Juvederm на российском рынке используются почти в половине случаев. Всего по данным 2021-го их ставили в стране 1,7 млн раз.

Что касается косметического ботокса AbbVie, то его может заменить российская продукция. Это релатокс и миотокс. По мнению эксперта индустрии красоты Елены Москвичевой, они практически идентичны заграничным препаратам. Есть и лантокс из Китая, но сейчас его применяют лишь при лечении заболеваний.

Найти альтернативу филлерам станет гораздо сложнее. Корейская продукция, вероятно, смогла бы занять освободившуюся нишу. Однако проблемы с безналичными расчетами негативно повлияли на торговые отношения с Россией. Местные филлеры Amalain, Revi производятся из привозного сырья, потому оценить перспективы их использования сложно.

Ранее из-за военной операции на Донбассе антироссийские санкции поддержали Bayer, Pfizer, MSD и другие фармацевтические компании с мировым именем.