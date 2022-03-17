Иммунолог перечислил нетипичные симптомы коронавируса

Набор симптомов, которые указывают на заболевание, может быть намного шире, чем известно ученым сейчас. Фото: комитет по здравоохранению Петербурга

Набор симптомов, которые указывают на заболевание, может быть намного шире, чем известно ученым сейчас. Фото: комитет по здравоохранению Петербурга

Резкие недомогание и слабость, боли в животе, головные боли не являются типичными симптомами коронавируса. Об этом заявил Николай Крючков.

По его словам, среди таких симптомов выделяются потеря аппетита, проблемы с ЖКТ и слабость. При этом набор симптомов, которые указывают на заболевание, может быть намного шире, чем известно ученым сейчас, подчеркнул медик.

Как сообщил Ura.Ru, Крючков объяснил, что указанные признаки не являются типичными симптомами заражения COVID-19, так как могут проявляться и при любых других заболеваниях.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что при заражении «стелс-омикроном» у человека будут симптомы, как и при инфицировании обычным штаммом COVID-19, но в усиленном варианте.

Напомним, по состоянию на февраль 2022 года, выделяют три основных варианта B.1.1.529 «омикрона» — BA.1, BA.2, BA.3.

Штамм коронавируса «Омикрон» впервые был выявлен в Ботсване и ЮАР. Для него характерно наличие большого числа мутаций, в связи с чем возникает вопрос, насколько эффективными могут быть уже созданные вакцины.