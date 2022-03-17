Сроки открытия Петербургского Дома книги сдвинулись на июнь

Петербургский Дом книги может открыться в июне к 350-летию со дня рождения Петра I.

Городской книжный магазин в Доме Зингера на Невском проспекте могут открыть в июне, хотя изначально это планировалось сделать в мае. Об этом в своем Telegram-канале сообщил вице-губернатор Борис Пиотровский.

Отмечается, что в понедельник состоялось финальное заседание суда. В результате решение суда первой инстанции было оставлено в силе.

В настоящий момент ожидается скорейшее завершение всех бюрократических и процессуальных процедур со стороны «Альфа-банка», чтобы начать работу по возвращению городского книжного на свое законное место, подчеркнул Пиотровский.

По словам вице-губернатора, работы могут начаться уже на следующей неделе, при это сама торжественная церемония открытия перенесена на июнь.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что утром 17 марта в петербургском «Экспофоруме» состоялось официальное открытие выставки «Экспотехностраж».