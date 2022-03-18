В мире коронавирусом заразилось более 465 млн человек

Люди по всему миру продолжают заражаться коронавирусом. Фото: Pixabay

Люди по всему миру продолжают заражаться коронавирусом. Фото: Pixabay

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 465 миллионов, а число летальных исходов преодолело показатель в шесть миллионов. Об этом свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса.

Согласно данным, по состоянию на утро 18 марта в университет поступили сведения о 465 339 841 зараженном и 6 064 498 умерших. Вакцинированы от коронавируса в мире более 10,75 миллиарда человек.

Больше всего подтвержденных случаев заражения, данные о которых поступили в американский университет, зарегистрировано в США — 79 684 882. Далее следуют Индия (43 001 477), Бразилия (29 532 810).

В России, по данным университета, общее число инфицированных достигло 17 231 013. Жертв коронавируса в РФ насчитывается 355 816.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что вирусолог предупредил о повторном всплеске заболеваемости COVID осенью.