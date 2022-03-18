Вирусолог предупредил о повторном всплеске заболеваемости COVID осенью

Повторный всплеск заболеваемости коронавирусом возможен осенью. Такое предположение озвучил врач-вирусолог Евгений Тимаков.

По его словам, инфекция может перейти в статус сезонной и вызывать всплеск заболеваемости осенью и весной если не появится новых мутаций.

Как сообщил ТАСС, медик подчеркнул, что в России сформирован достаточный коллективный иммунитет к COVID-19, так что летом ситуация будет стабильная.

Напомним, в России за минувшие сутки коронавирусная инфекция подтвердилась у 34 819 человек. Общее количество заболевших в стране за все время пандемии увеличилось до 17 484 257. Жертвами коронавируса стали 561 житель страны. Всего с начала пандемии от последствий инфекции скончались 363 039 граждан.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербуржцам напомнили о масочном режиме в городе. Несмотря на улучшение эпидемиологической ситуации, пандемия коронавируса еще не закончилась, в связи с этим в городе на Неве остается обязательным использовать средства индивидуальной защиты.