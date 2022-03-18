В Петербурге выявили 1 486 новых случаев COVID-19

Статистика по числу зараженных коронавирусом в Петербурге продолжает пополняться новыми случаями. Еще 1 486 петербуржцев сдали положительный тест на коронавирусную инфекцию за последние сутки.

Об этом сегодня, 18 марта, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением ковида. Всего с начала пандемии в Северной столице заболели 1 484 563 местных жителя. При этом 1 396 580 пациентов смогли вылечиться от инфекции, в том числе 4 487 за последние сутки.

По числу заразившихся за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург попал на второе место. Первой в антирейтинге стала Свердловская область, где коронавирус подхватили еще 1 776 человек. Третье место у Ростовской области — 1 215 новых ковид-пациентов. В Москве 1 130 новых случаев.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что вирусолог предупредил о повторном всплеске заболеваемости COVID осенью.