В Петербурге выявили 1 486 новых случаев COVID-19

В Петербурге выявили 1 486 новых случаев COVID-19
В Петербурге подтверждены новые случаи коронавируса. Фото: unsplash.com

Статистика по числу зараженных коронавирусом в Петербурге продолжает пополняться новыми случаями. Еще 1 486 петербуржцев сдали положительный тест на коронавирусную инфекцию за последние сутки.

Об этом сегодня, 18 марта, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением ковида. Всего с начала пандемии в Северной столице заболели 1 484 563 местных жителя. При этом 1 396 580 пациентов смогли вылечиться от инфекции, в том числе 4 487 за последние сутки.

По числу заразившихся за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург попал на второе место. Первой в антирейтинге стала Свердловская область, где коронавирус подхватили еще 1 776 человек. Третье место у Ростовской области — 1 215 новых ковид-пациентов. В Москве 1 130 новых случаев.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что вирусолог предупредил о повторном всплеске заболеваемости COVID осенью.

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