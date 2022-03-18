В Ленобласти коронавирусом заразился еще 261 человек

В Ленобласти коронавирусом заразился еще 261 человек
В Ленобласти подтвердили новые случаи коронавируса. Фото: unsplash.com

В Ленинградской области за последние сутки зафиксирован 261 случай заражения коронавирусом. Об этом сегодня, 18 марта, сообщили в Оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

С начала пандемии в Ленобласти выявлено 178 658 случаев ковида. При этом выздоровели 173 268 пациентов, в том числе 5 489 за последние сутки. Кроме того, стало известно о трех летальных исходах, которые подтвердили за прошедший день. Общее число жертв коронавируса в 47 регионе достигло 3 415.

По числу заразившихся за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург попал на второе место. Первой в антирейтинге стала Свердловская область, где коронавирус подхватили еще 1 776 человек. Третье место у Ростовской области — 1 215 новых ковид-пациентов. В Москве 1 130 новых случаев.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что вирусолог предупредил о повторном всплеске заболеваемости COVID осенью.

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