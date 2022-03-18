В Петербурге умерло еще 25 пациентов с коронавирусом

В Петербурге умерло еще 25 пациентов с коронавирусом
В Петербурге подтверждены новые смерти от коронавируса. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

В Петербурге за сутки медики зарегистрировали смерти 25 человек с положительным тестом на коронавирус. Об этом сегодня, 18 марта, сообщил оперативный штаб по борьбе с ковид-19.

Петербург сегодня разделяет с Ростовской областью третье место среди российских регионов по суточной летальности от осложнений коронавирусной инфекции. Город на Неве обогнала Москва, где выявлено 48 летальных исходов за сутки. На втором месте Красноярский край — 26 смертей. В Ленинградской области от умерли еще три пациента с пневмонией и положительным результатом теста на COVID-19.

Число умерших от вируса петербуржцев с начала пандемии достигло 32 775. В целом по стране коронавирус стал причиной смерти 363 563 человек, в том числе 524 за вчерашний день.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что вирусолог предупредил о повторном всплеске заболеваемости COVID осенью.

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