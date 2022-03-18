В России за сутки выявили более 34 тысяч случаев COVID-19

В России за сутки выявили более 34 тысяч случаев COVID-19
В России подтвердили новые случаи ковида. Фото: unsplash

В России продолжают ежедневно обновлять данные о числе зараженных коронавирусом. За минувшие сутки инфекция подтвердилась у 34 442 человек.

Об этом стало известно сегодня, 18 марта. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с ковидом, общее количество заболевших в стране за все время пандемии увеличилось до 17 518 699.

За вчерашний день жертвами коронавируса стали 524 жителя страны. Всего с начала пандемии от последствий инфекции скончались 363 563 граждан. За сутки полностью выздоровели и получили отрицательные тесты 105 064 человека. Общее количество выздоровлений достигло 16 039 709.

По числу заразившихся за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург попал на второе место. Первой в антирейтинге стала Свердловская область, где коронавирус подхватили еще 1 776 человек. Третье место у Ростовской области — 1 215 новых ковид-пациентов. В Москве 1 130 новых случаев.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что вирусолог предупредил о повторном всплеске заболеваемости COVID осенью.

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