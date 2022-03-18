Мошенники звонят россиянам и представляются сотрудниками Минздрава

Аферисты придумывают все более изощренные способы обмана россиян. Теперь их легенды строятся вокруг западных санкций и возникшего на их фоне дефицита. О новых уловках мошенников, когда звонки совершаются якобы от лица Минздрава, рассказал Telegram-канал ведомства.

Неизвестные звонят гражданам и представляются сотрудниками Министерства Здравоохранения. Они предупреждают, что из-за западных санкции многие лекарства в России скоро закончатся. Чтобы не остаться без жизненно важных препаратов, необходимо срочно закупить их впрок.

В Минздраве пояснили, что все подобные телефонные звонки совершают посторонние лица, не имеющие отношения к государственной структуре. Задача таких действий может состоять в том, чтобы вызвать панику среди населения и подстегнуть лихорадку на фармацевтическом рынке.

В ведомстве не видят основания для опасений. По словам чиновников, все важные лекарства в стране есть в нужном количестве. Более того, многие зарубежные фармацевтические компании не прекращали поставок медикаментов.

Ранее сообщалось, что из-за санкций с российского рынка ушло несколько мировых брендов лекарственной продукции. В их числе такие крупные компании, как Bayer, Pfizer, MSD. Также россияне больше не смогут воспользоваться ботоксом и филлерами от компании AbbVie, широко применяемыми в индустрии красоты.

Помимо международных фармацевтических компании о своем решении прервать торговые связи с Россией сообщил ряд других известных брендов. В числе покинувших рынок – сети общепита, марки одежды, люксовой косметики, мебели. Автоконцерны также стали прекращать поставки своих машин в отечественные автосалоны. Некоторые из них пояснили, что меры носят временный характер.