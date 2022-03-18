8 лет со дня воссоединения Крыма с Россией: ЛенТВ24 покажет митинг-концерт

8 лет со дня воссоединения Крыма с Россией: ЛенТВ24 покажет митинг-концерт
Митинг-концерт состоится в честь празднования 8-й годовщины Общекрымского референдума 2014 года и воссоединения Крыма с Россией. Фото: Baltphoto

Мероприятие состоится сегодня, 18 марта, в 15:00.

На телеканале ЛенТВ24 покажут митинг-концерт. Акция пройдет в честь празднования Общекрымского референдума 2014 года и воссоединения Крыма с Россией. В этом году отмечается 8-я годовщина.

Согласно программе, провести телемост между Севастополем, Симферополем, а также прямое включение из Москвы.

Кроме этого, в «Лужниках», устроят масштабный музыкальный концерт, на котором будут задействованы Григорий Лепс, Полина Гагарина, Николай Басков, Олег Газманов, Николай Расторгуев и группа «Любэ». Примут участие в мероприятии и другие артисты из России, Украины и Донецкой народной республики.

Стоит отметить, что Крым и Севастополь отмечают годовщину референдума 16 марта, а воссоединение с Россией — 18 марта.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге продолжится реставрация молельного зала Соборной мечети.

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