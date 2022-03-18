Россияне не смогут купить новый iPhone SE и другие устройства с весенней презентации Apple

Несмотря на то, что компания Apple отказалась от продажи в РФ нового iPhone SE, Mac Studio и обновленного iPad Air с весенней презентации, на «Авито» уже появились объявления о продаже нового iPhone SE.

О том, что Applе решила не реализовывать в России свои новые продукты, передает ТАСС. Однако магазин приложений AppStore, обновления iOS работают у граждан РФ без перебоев.

Сообщается, что компания перестала продавать свои устройства и поставлять новые девайсы в Россию, при этом пока не ушла с российского с рынка. Также Apple продолжает оказывать сервисные услуги для россиян.

Продажи iPhone SE в других странах стартовали 18 марта. Невзирая на то, что Apple не будет реализовывать в РФ новый iPhone SE и другие устройства с весенней презентации, на «Авито» уже нашлись объявления о продаже нового смартфона. Цена начинается от 70 тыс. и достигает 150 тыс. рублей. По словам продавцов, они будут заказывать телефоны из стран Европы, США, Китая и Казахстана.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что россиянам назвали альтернативы Google Pay и Apple Pay.