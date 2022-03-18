Стало известно, как долго у детей сохраняются антитела к коронавирусу

Специалисты из Техасского университета в Хьюстоне выяснили, что антитела к SARS-CoV-2 у детей сохраняются на протяжении как минимум семи месяцев.

Ученые с октября 2020 года наблюдали за 218 детьми и подростками в возрасте 5-19 лет, которые перенесли ковид. Раз в несколько месяцев ученые брали у детей образцы крови и проверяли на антитела двух видов — те, что вырабатываются в ответ на инфицирование SARS-CoV-2 в целом, и специфические антитела к S-белку. Оказалось, что у 96% детей антитела обнаруживались через 7 месяцев после перенесенного коронавируса, однако антитела к S-белку за это время пропадали более чем у половины из них, сообщается в журнале Pediatrics.

«Хотя наше исследование обнадеживает тем, что некоторое количество естественных антител сохраняется у детей не менее шести месяцев, мы все еще не знаем абсолютного порога защиты», — говорится в исследовании.

Ранее сообщалось, что антитела, которые появляются у переболевших COVID-19, способны ошибочно атаковать здоровые клетки органов и тканей организма. К такому выводу пришли ученые из Института сердца в Лос-Анджелесе. Они провели исследование и выяснили, что после выздоровления от COVID-19 у человека наблюдается повышенный уровень антител, которые могут работать неправильно.

Также Gazeta.SPb.ru сообщала, что омикрон-штамм коронавируса в России приведет к рекордной заболеваемости COVID.