Минфин предложил перераспределить расходы бюджета в РФ из-за санкций

В числе первоочередных задач правительства – помощь гражданам, находящимся в наиболее уязвимом положении. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

В числе первоочередных задач правительства – помощь гражданам, находящимся в наиболее уязвимом положении. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Минфин предложил перераспределить расходы бюджета в РФ на 2022 год в объеме 485,9 млрд рублей из-за санкций.

В заявлении ведомства предлагается перераспределить расходы федерального бюджета, возможность использования которых в нынешних условиях представляется невозможной или нецелесообразной, в объеме 485,9 млрд рублей, пишет ТАСС.

Соответствующие предложения для минимизации последствий санкций были направлены в правительство РФ. Ожидается, что перераспределение позволит обеспечить первостепенные статьи расходов. В то же время сокращать финансирование публичных обязательств, таких как оплата труда, дотации, субвенции бюджетам регионов, не планируется.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Банк России рассказал, что готовит новые меры поддержки для граждан страны и кредиторов. Такой шаг был сделан в связи с введением со стороны Запада санкций. В целях поддержки граждан и обеспечения устойчивости кредиторов в условиях введенных санкций Центробанк решил реализовать дополнительные меры поддержки.