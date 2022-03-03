Какие новые меры поддержки приготовил Центробанк РФ для граждан и кредиторов

Банк России рассказал, что готовит новые меры поддержки для граждан страны и кредиторов. Такой шаг был сделан в связи с введением со стороны Запада санкций.

В целях поддержки граждан и обеспечения устойчивости кредиторов в условиях введенных санкций Центробанк решил реализовать дополнительные меры поддержки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регулятора на сайте ЦБ, которое было размещено в среду вечером.

Одна из новых мер поддержки от ЦБ — это отмена макропруденциальных надбавок к коэффициентам риска по необеспеченным потребительским кредитам в рублях, которые были выданы с 1 марта 2022 года. При этом есть исключения, — это кредиты с полной стоимостью кредита, превышающей 35%, и займы с полной стоимостью кредита в диапозоне от 20% до 35% с показателем долговой нагрузки превышающей 80%.

Действие макропруденциальных надбавок к коэффициентам риска не будет распространяться по новым рублевым ипотечным кредитам. Тут исключением может стать кредит, где соотносится величина основного долга и справедливой стоимости предмета залога превышающего 90%. Аналогично макропруденциальные надбавки к коэффициентам риска не будут распространять свое действие по кредитам, которые предоставлены гражданам в рублях на финансирование по договору участия в долевом строительстве.

Еще одним решением Банка Росси стало то, что она решил отложить до 1 января 2023 года введение ограничений на количество необеспеченных потребительских кредитов, которые выдают банки.

«Отложено до 1 января 2023 года введение макропруденциальных лимитов в отношении необеспеченных потребительских кредитов», — заявили в ЦБ.

Также, по рекомендациям Центробанка, кредитным и микрофинансовым организациям, кредитным потребительским кооперативам, сельскохозяйственным кредитным потребительским кооперативам и жилищным накопительным кооперативам желательно остановить действия по принудительному выселению должников из жилья, которое подверглось взысканию, до конца текущего 2022 года.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что Центробанк утром четверга, 3 марта, предписал взимать комиссию не менее 30 процентов при покупке физическими лицами долларов, евро и фунтов на бирже.