Миру предрекли отказ от доллара и евро из-за санкций против России

Эксперт по макроэкономике и финансовым рынкам Нил Кимберли считает, что антироссийские санкции могут подтолкнуть другие страны к отказу от валютных резервов в долларах и евро.

Он отметил, что последние несколько лет Россия стремилась ограничить свои резервы в долларах, и ЦБ уделял внимание наращиванию позиций в евро, золоте и юанях.

Эксперт полагает, что решение Соединенных Штатов и ЕС о заморозке валютных резервов России стало «нездоровым» прецедентом, который требует ускорения темпов диверсификации резервов в мире, сообщает газета South China Morning Post (SCMP).

По словам эксперта, западные санкции, отрезающие Россию от ее валютных резервов, дают Китаю мощный стимул к тому, чтобы отказаться от доллара и евро, и могут подтолкнуть другие страны поступить также.

Ранее сообщалось о том, что клиенты Сбербанка с 18 марта не смогут выполнять переводы в другие российские банки и за рубеж в долларах, фунтах и кронах. Остальные валюты доступны. Банк сообщил в своем Telegram-канале, что из-за санкций Сбер ограничил список иностранных валют, доступных для перевода в другие банки РФ и за рубеж. Теперь для россиян оказались недоступны переводы в долларах США, канадских долларах, фунтах стерлингов, датских и шведских кронах.

Также Gazeta.SPb сообщала, что аналитик рассказал, какие события могут привести к новому падению рубля.