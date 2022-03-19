LG Electronics приостанавливает свои поставки в Россию

LG Electronics приостанавливает свои поставки в Россию. Фото: скриншот сайта LG

LG Electronics приостанавливает свои поставки в Россию. Фото: скриншот сайта LG

Производитель бытовой электроники LG Electronics принял решение о приостановке всех своих поставок на территорию России.

Как стало известно, LG Electronics временно приостанавливает все свои поставки в Россию и продолжает наблюдать за развитием ситуации. Об этом сообщается на сайте компании.

Отмечается, что LG Electronics сильно беспокоится о здоровье и безопасности всех людей, компания LG все также готова поддерживать усилия по оказанию гуманитарной помощи.

Еще в начале марта экспорт товаров в Россию временно прекратил Samsung. По словам представителя компании, официальной причиной стали трудности с логистикой.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что девятым арбитражным апелляционным судом было отменено решение о запрете продажи смартфонов с Samsung Рау. Данное решение о запрете раньше распространялось на 61 модель смартфонов южнокорейской фирмы Samsung.