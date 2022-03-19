Университет имени Хопкинса: на 19 марта по всему миру от COVID-19 скончалось более 6 млн человек

Университет имени Хопкинса: на 19 марта по всему миру от COVID-19 скончалось более 6 млн человек. Фото: pexels

Университет имени Хопкинса: на 19 марта по всему миру от COVID-19 скончалось более 6 млн человек. Фото: pexels

По обновленным данным, на утро 19 марта во всем мире от коронавирусной инфекции скончалось более 6 млн человек.

В университете имени Джонса Хопкинса в Балтиморе подсчитали, что на утро 19 марта в мире от коронавируса скончалось 6 070 380 человек. При этом всего зараженных насчитывается467 704 403 граждан.

Первое место по смертности от COVID-19 занимает США, где на сегодняшний день скончалось 970 804 человек, а заразилось — 79 717 219 человек. Следом стоит Бразилия с 657 098 умершими и 29 584 800 заболевшими. Замыкает тройку Индия, где скончалось 516 281 человек, а заразилось 43 004 005.

Россия в этом списке стоит на четвертом месте по смертности. На утро 10 марта в стране от коронавируса скончалось 356 327 человек, заболело при этом 17 264 828.

Меньше всего скончавшихся наблюдается во Франции: на сегодня там 141 869. Заразились в стране 23 946 847.

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