В России за сутки выявили почти 33 тыс. заболевших коронавирусом

За последние сутки в Российской Федерации коронавирус подтвердился еще у 32 958 человек.

Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с новой коронавирусной инфекцией в субботу, 19 марта.

За минувшие 24 часа от коронавируса и его последствий умерло 495 гражданин России. В Москве жертвами вируса стали 30 человек, в Петербурге — 27, а в Московской области — 19.

В общей сложности в стране за все время пандемии скончались 364 058 россиян.

Всего в России зафиксировано 17 млн 551 тыс. 657 случаев коронавирусной инфекции.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что врач-инфекционист, кандидат медицинских наук, главврач клинико-диагностической лаборатории «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков порекомендовал препараты для повторной вакцинации против коронавируса.