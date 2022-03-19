В Петербурге за сутки COVID заболело почти 1,5 тыс. человек

В Петербурге продолжают регистрировать новые случаи заболевания COVID-19. Еще 1 472 петербуржца сдали положительный тест на коронавирусную инфекцию в течение последних суток.

Об этом в субботу, 19 марта, сообщает оперативный штаб по борьбе с болезнью. Также, за минувшие 24 часа ковид подхватили в Москве 927 горожан, а в Московской области 709.

В Петербурге скончались еще 27 человек, в столице — 30, а в Подмосковье — 19.

В Ленинградской области за указанный период заражение коронавирусом подтвердили у 271 человека. За сутки в 47-м регионе скончался один местный житель.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что врач заявила, что говорить о полной ликвидации новой коронавирусной инфекции пока еще рано.